Haberler THY EuroLeague Şampiyon yurda döndü

Şampiyon yurda döndü

'nın şehrindeki 'da tarih yazan , dün 'ye geri döndü.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2021 Salı 06:50
Şampiyon yurda döndü

'nın şehrindeki 'da tarih yazan , dün 'ye geri döndü. Şampiyonluk kupasıyla 'na inen lacivert- beyazlı ekibin başantrenörü , "Söz vermiştik, yerine getirdik. Yeter ki böyle güzel organizasyonlar olsun. Şampiyonluklar devam eder. Burada çalışmak benim için büyük bir şeref" ifadelerini kullandı.

COŞKULU KARŞILAMA
Anadolu Efes, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu şekilde karşılandı. Marşlarla oynayan oyuncular ve teknik heyet şampiyonluğun tadını çıkarttı.

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