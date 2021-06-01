Şampiyon yurda döndü

Almanya'nın Köln şehrindeki Final Four'da tarih yazan Anadolu Efes, dün Türkiye'ye geri döndü. Şampiyonluk kupasıyla İstanbul Havalimanı'na inen lacivert- beyazlı ekibin başantrenörü Ergin Ataman, "Söz vermiştik, yerine getirdik. Yeter ki böyle güzel organizasyonlar olsun. Şampiyonluklar devam eder. Burada çalışmak benim için büyük bir şeref" ifadelerini kullandı.



COŞKULU KARŞILAMA

Anadolu Efes, İstanbul Havalimanı'nda coşkulu şekilde karşılandı. Marşlarla oynayan oyuncular ve teknik heyet şampiyonluğun tadını çıkarttı.