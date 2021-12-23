Asvel Fenerbahçe Beko maçı CANLI | FB basket maçı izle

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin bu zorlu mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
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ASVEL - 19
FENERBAHÇE BEKO - 20
(1. PERİYOT OYNANIYOR)
LDLC ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşma 23 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Müsabaka, beIN SPORTS HABER'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.