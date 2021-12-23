Haberler THY EuroLeague Asvel Fenerbahçe Beko maçı CANLI | FB basket maçı izle

Asvel Fenerbahçe Beko maçı CANLI | FB basket maçı izle

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. 17. hafta müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi Asvel'e konuk oluyor. Asvel - Fenerbahçe Beko maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:57 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2021 Perşembe 23:17
Asvel Fenerbahçe Beko maçı CANLI | FB basket maçı izle

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 17. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşıyor. Sarı lacivertlilerin bu zorlu mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI SKOR

ASVEL - 19
FENERBAHÇE BEKO - 20

(1. PERİYOT OYNANIYOR)

LDLC ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanan karşılaşma 23 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı. Müsabaka, beIN SPORTS HABER'de canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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