Asvel-Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Asvel ile karşılaşıyor. TSİ 22.45'te başlayan zorlu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.
CANLI SKOR
Asvel 2-0 F.Bahçe Beko (1. Periyot oynanıyor)
MAÇ ÖNÜ NOTLAR
Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından AX Armani Exchange Milan'ı 100-92 yenen sarı-lacivertliler, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Geride kalan maçlarda 11 de yenilgi alan Fenerbahçe Beko, puan cetvelinin 8'inci sırasında bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 15 yenilgisi bulunan Asvel ise 12. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 81-59 kazanmıştı.