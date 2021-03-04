Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Bu galibiyet çok önemliydi

Başantrenörü : Bu galibiyet çok önemliydi

Basketbolda THY 'nin 28. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Moskova'yı 100-70 yenen 'in başantrenörü , çok iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 01:09
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman: Bu galibiyet çok önemliydi

'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ataman, "Mükemmel bir oyun sergiledik. Son 3-4 maçta mükemmel oynadık." dedi.

, hücumda ve savunmada çok iyi oynadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes geçen seneki seviyemizi bulup bulamadığımızı soruyor. Hayır, geçen senenin üstüne çıkan bir oyun oynuyoruz. Moskova'da 35 sayı farkla yenilmiştik. Farkı bulup bu averajı yakalamak için mücadele ettik. Maçı hiç bırakmadık. Mücadeleye hep devam ettik. Farkı açtık. Hücumda iyiydik, savunmada agresiftik. Oyuncularım sahaya karakter koydu. Moskova'da farklı kaybetmiştik ve o maçtan sonra 2-3 saatlik bir toplantı yapmıştık. Bu akşam gördüm ki oyuncularım o toplantıyı kafalarına kazımışlar. Oyuncularım mükemmel bir oyun ortaya koydular. 'ndeki geleceğimiz için bu galibiyet çok önemliydi."

Moskova'nın ilk çeyrekte kafasını kaldıramadığını söyleyen Ataman, "Maça kararlı, istekli, sert başladık. 35 sayılık farkı kapatmak, bizim için sayısal olarak önemli değildi. Önemli olan o karakteri gösterebilmekti. Bunu bu organizasyonda yapan çok nadir. Ben kariyerimde karşısında böyle bir şey yapanı görmedim. Önemli olan bir taraftan da o fark geldikten sonra durmamaktı. Onun için bu rekabete girdik. Son 30 saniyeye kadar da bunu sürdürdük." diyerek sözlerini tamamladı.

ITOUDİS: "ANADOLU EFES KESİNLİKLE KAZANMAYI HAK ETTİ"

CSKA Moskova Başantrenörü ise 'in galibiyeti hak ettiğini aktardı.

Itoudis, sorumluluğun kendisinde olduğunu vurgulayarak, "Anadolu Efes kesinlikle kazanmayı hak etti. Maç boyunca rakibimiz çok iyiydi. Moskova'da 35 sayılık farkla kazanmıştık. Bugün sahaya bunun intikamı için çıktıkları ortadaydı. Bu şekilde savaştılar. Bu mağlubiyet gelecek adına önemli. CSKA gibi kulüpler bu tür şeyleri geride bırakır. Böyle mağlubiyetler bizi motive eder." şeklinde konuştu.

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