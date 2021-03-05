Haberler THY EuroLeague ASVEL-Fenerbahçe Beko: 86-90 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 86-90 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

THY EuroLeague'in 28. hafta maçında deplasmanda 'e konuk oldu. Nefes kesen maçta kazanan temsilcimiz Beko olurken, galibiyet sayısını 17'ye yükseltirken, ASVEL 16. mağlubiyetini yaşadı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:41 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:54
ASVEL-Fenerbahçe Beko: 86-90 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk olduğu Fransız kulübü ASVEL'i 90-86 yendi.

Lyon kentindeki Astroballe Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına giderken 2 sayılık farkı (38-40) korudu.

Ev sahibi ekip, son periyot öncesi 60-59 öne geçse de Fenerbahçe Beko, son 10 dakikadaki oyunuyla karşılaşmayı 90-86 kazandı.

Fenerbahçeli De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Guduric ve Pierre de 13'er sayılık katkıda bulundu.

ASVEL'de Lighty 15, Bako ve Cole ise 14'er sayı kaydetti.

Sarı-lacivertliler 17. galibiyetini alırken, ASVEL 16. mağlubiyetini yaşadı.

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