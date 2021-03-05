Haberler THY EuroLeague Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 28. hafta maçında deplasmanda 'e konuk olacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 14:14 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021 Cuma 14:15
Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Asvel ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Asvel - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASVEL - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lyon'da Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber'de canlı yayınlanacak.

Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından AX Armani Exchange Milan'ı 100-92 yenen sarı-lacivertliler, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Geride kalan maçlarda 11 de yenilgi alan Fenerbahçe Beko, puan cetvelinin 8'inci sırasında bulunuyor. Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 15 yenilgisi bulunan Asvel ise 12. basamakta yer alıyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 81-59 kazanmıştı.

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