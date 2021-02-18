Anadolu Efes Olympiakos maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Euroleague heyecanı, verilen 1 haftalık aranın ardından yeniden başladı... Temsilcilerimizden Anadolu Efes, Euroleague'in 25. haftasında Olympiakos'u konuk edecek.

ANADOLU EFES - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

18 Şubat Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

AVRUPA'DA 710. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 710. maçına çıkacak. Lacivert-Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 709 karşılaşmada 401 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 462. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 461 karşılaşmada 244 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

ERGİN ATAMAN: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ

Zorlu karşılaşma öncesi Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu. Play-Off yarışında önemli bir maça çıkacaklarını belirten Ataman, "Olympiacos, Kostas Sloukas ve Vassilis Spanoulis'in hem sayı ürettiği hem de takımı yönlendirdiği, Shaquielle McKissic'in bire bir oyunları, Georgios Printezis'in tecrübesi ve atletik uzunları ile sert savunma yapan bir takım. İyi top paylaşımı yapıp, savunmada fiziksel mücadele ile kazanarak play off yolunda avantaj elde etmemiz gereken çok önemli bir maça çıkacağız" ifadelerini kullandı.