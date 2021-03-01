Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes'in konuğu Valencia!

'in konuğu !

'de yakaladığı müthiş seriyi sürdüren ve son olarak derbide 'yu farklı mağlup eden , yarın akşam sahasında Basket'i konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:15
Anadolu Efes'in konuğu Valencia!

, 'nin 27. haftasında yarın sahasında 'nın Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.

'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

'nde bir maçı eksik olan , 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan ise 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 712. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla kupalarında 712. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 711 karşılaşmada 403 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 464. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 463 karşılaşmada 246 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.

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