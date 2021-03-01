Anadolu Efes'in konuğu Valencia!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın sahasında İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan Valencia Basket ise 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 712. MAÇINA ÇIKACAK

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 712. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 711 karşılaşmada 403 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 464. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 463 karşılaşmada 246 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.