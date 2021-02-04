Barcelona-Anadolu Efes MAÇI CANLI

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 14 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 12 maçta takımımız dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 22 karşılaşmada Anadolu Efes, 10 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 86-79 kazanmıştı. 24. hafta mücadelesinde karşılaşan iki ekibin mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

BARCELONA 22-27 ANADOLU EFES (1P OYNANIYOR)

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'da başlayan mücadele beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.