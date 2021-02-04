Haberler THY EuroLeague Barcelona-Anadolu Efes MAÇI CANLI

- MAÇI CANLI

'in 24. haftasında temsilcimiz , ekibi 'ya konuk oluyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 23:00 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 23:19
Barcelona-Anadolu Efes MAÇI CANLI

ile , kupalarında bugüne kadar 34 kez karşılaşırken, Anadolu Efes 14 galibiyet ve 20 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında organizasyonlarında oynanan 12 maçta takımımız dört galibiyet ve sekiz mağlubiyet elde ederken, 'de iki takım arasında oynanan 22 karşılaşmada Anadolu Efes, 10 galibiyet ve 12 mağlubiyet elde etti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında 'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 86-79 kazanmıştı. 24. hafta mücadelesinde karşılaşan iki ekibin mücadelesinin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR

BARCELONA 22-27 ANADOLU EFES (1P OYNANIYOR)

BARCELONA-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TSİ 23.00'da başlayan mücadele ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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