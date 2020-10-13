Haberler Barcelona Son dakika: Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic corona virüsüne yakalandı!

Son dakika: 'nın yıldızı corona virüsüne yakalandı!

Son dakika haberi: Euroleague'in en pahalı kontrata sahip yıldızı , corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İspanyol basketbolcu, takımı 'nın ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 18:22
Son dakika: Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic corona virüsüne yakalandı!

Euroleague'de çift maç haftasının ilk ayağında bu akşam (13 Ekim) 'ya konuk olacak Lassa, süperstarı 'ten gelen kötü haberle sarsıldı. Karadağ asıllı İspanyol basketbolcu, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mirotic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sonucumun pozitif çıktığını ve bugün oynamayacağımı sizlere söylemek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum, takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum, onları uzaktan destekleyeceğim" ifadesini kullandı.

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