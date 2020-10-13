Son dakika: Barcelona'nın yıldızı Nikola Mirotic corona virüsüne yakalandı!

THY Euroleague'de çift maç haftasının ilk ayağında bu akşam (13 Ekim) Valencia'ya konuk olacak Barcelona Lassa, süperstarı Nikola Mirotic'ten gelen kötü haberle sarsıldı. Karadağ asıllı İspanyol basketbolcu, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mirotic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sonucumun pozitif çıktığını ve bugün oynamayacağımı sizlere söylemek istiyorum. Kendimi iyi hissediyorum, takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum, onları uzaktan destekleyeceğim" ifadesini kullandı.