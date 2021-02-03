Haberler THY EuroLeague Jasikevicius: Anadolu Efes Avrupa'nın en iyi takımlarından biri

Jasikevicius: Avrupa'nın en iyi takımlarından biri

24. haftasında yarın 'i konuk edecek 'nın Litvanyalı başantrenörü , lacivert-beyazlı ekiple ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 23:39
Jasikevicius: Anadolu Efes Avrupa'nın en iyi takımlarından biri

Basketbolda 24. haftasında yarın 'i konuk edecek 'nın Litvanyalı başantrenörü , lacivert-beyazlı ekipten övgüyle bahsetti.

Jasikevicius, düzenlediği basın toplantısında, "Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Sıralamadaki yerine layık değil. Geçen yılın aynı takımı, aynı antrenörü ve aynı sistemi. Yarınki maç, en iyi maçlardan biri olacak." diye konuştu.

"Anadolu Efes'e hiçbir şey hediye edemeyiz. Hücumda çok fazla agresif olmamız gerek." diyen Jasikevicius, Barcelona'yı zorlu ve konsantrasyonu yüksek bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.

'nde geride kalan 23 haftada Barcelona 17 galibiyetle lider durumda bulunurken, bir maç eksiği olan Anadolu Efes 12 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

SON DAKİKA