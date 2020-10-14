Efes'ten siftah

THYAvrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, Almanya'da ALBA Berlin'i 93-72 yenerek, sezonun ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 16-3 önde geçen temsilcimiz, ilk periyodu 29-14, devreyi ise 53-35 galip kapadı. Dengede geçen üçüncü çeyreği 70-55 önde bitiren Efes, karşılaşmadan 21 sayı farkla 93-72 galip ayrıldı. Anadolu Efes'te Tibor Pleiss 23, ev sahibi ekipte Marcus Eriksson 13 sayıyla takımlarının en skorer oyuncuları oldu. Öte yandan mesafe ve maske takma gibi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 700 taraftar karşılaşmayı izledi.