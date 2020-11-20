Real Madrid Fenerbahçe Beko: 94-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe Beko, İspanya deplasmanından eli boş döndü. Real Madrid, temsilcimiz karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 94-74 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Ev sahibi Real Madrid ise üst üste 6. maçından da zaferle ayrılmayı başardı.

Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.



1. PERİYOT SONUCU

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 28-12



İLK YARI SONUCU

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 49-36



3. PERİYOT SONUCU

Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 72-51