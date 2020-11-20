Haberler THY EuroLeague Real Madrid Fenerbahçe Beko: 94-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beko: 94-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beko, EuroLeague 10. hafta maçında 'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda rakibine diş geçiremedi ve mücadeleden 94-74 mağlup ayrıldı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:59 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 01:06
Real Madrid Fenerbahçe Beko: 94-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beko, İspanya deplasmanından eli boş döndü. , temsilcimiz karşısında baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 94-74 kazanarak önemli bir galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişatını sürdürdü. Ev sahibi Real Madrid ise üst üste 6. maçından da zaferle ayrılmayı başardı.

Ev sahibi takımda Alberto Abalde 17, Jaycee Carroll 15 sayıyla oynadı. Sarı-lacivertli ekipte Danilo Barthel 22, Lorenzo Brown 18 sayıyla maçı tamamladı.

1. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 28-12

İLK YARI SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 49-36

3. PERİYOT SONUCU
Real Madrid - Fenerbahçe Beko: 72-51

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