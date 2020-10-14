Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'in en güçlü takımlarından biri olan CSKA Moskova ile Fenerbahçe Beko arasında kritik bir karşılaşma oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Maç ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - CSKA Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - CSKA MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova ekibini konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 3'te canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI

Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımı ve Anadolu Efes ile oynadığı maçları kazanarak 2'de 2 yaptı. CSKA Moskova ise ilk maçında Barcelona'ya mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında Maccabi Playtika'yı yendi.

FENERBAHÇE BEKO'NUN 540. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 540. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti. Avrupa Ligi'nde ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.

"KAZANMA DNA'SINA SAHİPLER"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, "CSKA Moskova'nın çok fazla tecrübeli oyuncusu var. Kadrolarına yeni isimler de eklediler ve takıma yetenek kattılar. Dimitris İtudis Avrupa Ligi'nin en iyi koçlarından biri. CSKA uzun süredir aynı koçla çalışan ve aynı felsefeyle oynayan, çok tecrübeli bir ekip. Birlikte oynamaya alışkınlar ve kazanma DNA'sına sahipler." şeklinde konuştu.

WESTERMANN: "CSKA MOSKOVA KAĞIT ÜZERİNDE ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Fenerbahçe Beko'nun Fransız basketbolcusu Leo Westermann da Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından biriyle karşılaşacaklarını aktardı. CSKA Moskova'nın her sezon daha iyi kadroya sahip olduğunu aktaran Westermann, şöyle konuştu:

"Her sezon daha da iyi kadrolara sahip oluyorlar. Will Clyburn kadroya döndü ve Avrupa Ligi'nin en iyi oyuncularından ikisi olan Tornike Shengelia-Nikola Milutinov ikilisine sahipler. CSKA kağıt üzerinde çok iyi bir takım. Sert bir mücadele olacak. Maça hazırız ve fiziksel olarak üst seviye bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Kazanmak istiyorsak bu sertlik seviyesine cevap verebilmeliyiz. Ben de sakatlıktan dönüş sürecimi yaşıyorum. Hafta sonunda iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Ama bu farklı bir seviye olacak. Mental ve fiziksel olarak bu karşılaşmaya hazır olmalıyım."