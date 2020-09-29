THY Euroleague'yi en çok kazanan takım Real Madrid!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 1 Ekim Perşembe günü başlayacak 2020-2021 sezonu öncesinde, İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.

Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanya ekibi, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.

Son olarak 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi diğer 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995 ve 2015 yılında kazandı.

CSKA MOSKOVA İKİNCİ SIRADA

Rusya ekibi CSKA Moskova, 8 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti. Organizasyonda 2018-2019 sezonunda finalde Anadolu Efes'i 91-83 yenen Rus ekibi, 14 kez final oynadığı Avrupa Ligi'nde 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016 yıllarında da şampiyonluk yaşadı.

MACCABI VE PANATHİNAİKOS'UN ALTIŞAR ŞAMPİYONLUĞU VAR

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İsrail'in Maccabi ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları altışar şampiyonluk yaşadı. Ligde 15 kez final oynayan Maccabi, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.

Kupa 1'de 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü. İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.

TÜRKİYE'DEN TEK ŞAMPİYON FENERBAHÇE

THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan tek takım Fenerbahçe oldu. Ligde son 6 sezonun 5'inde Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonunda dördüncü sırada yer aldı.

Kupada 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, rakibine uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olarak ikincilikle yetindi. Sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunda ise İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2017-2018 sezonunda da finale yükseldi ancak Real Madrid'e kaybederek ikinci oldu.



