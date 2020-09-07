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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Euroleague'de 'in ev sahibi Köln!

Euroleague'de Dörtlü Final'in ev sahibi Köln!

Ülkemizi ve Fenerbahçe Beko'nun temsil ettiği Euroleague'de 2020-2021 sezonu organizasyonuna 'nın Köln kenti ev sahipliği yapacak. Euroleague'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, dev organizasyonun 2021 tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Corona virüsü nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği Euroleague'de yeni sezonun organizasyonu yine 'nın Köln kentinde yapılacak.

Euroleague'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yapılamayan dev organizasyonun 2021 tarihlerinde Köln'de düzenleneceği belirtildi.

THY Euroleague'de 2020-2021 sezonu heyecanı 1 Ekim'de başlayacak.

  1. 07.09.2020
  2. Güncelleme: 07.09.2020 13:47
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