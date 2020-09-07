Euroleague'de Dörtlü Final'in ev sahibi Köln!
Ülkemizi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun temsil ettiği THY Euroleague'de 2020-2021 sezonu Dörtlü Final organizasyonuna Almanya'nın Köln kenti ev sahipliği yapacak. Euroleague'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, dev organizasyonun 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.
Corona virüsü nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiği THY Euroleague'de yeni sezonun Dörtlü Final organizasyonu yine Almanya'nın Köln kentinde yapılacak.
Euroleague'in resmi sitesinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon yapılamayan dev organizasyonun 28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde Köln'de düzenleneceği belirtildi.
THY Euroleague'de 2020-2021 sezonu heyecanı 1 Ekim'de başlayacak.
- 07.09.2020
- Güncelleme: 07.09.2020 13:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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