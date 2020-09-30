THY Euroleague'de 2020-2021 sezonu başlıyor! İşte ilk hafta fikstürü

THY Euroleague'de heyecan yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Sezonun açılış maçında Anadolu Efes, Rus ekibi Zenit'i ağırlayacak. Fenerbahçe Beko da evinde Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise iki İspanyol ekibi Baskonia ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

THY Euroelague'de ilk hafta programı şöyle:

Yarın

20.30 Anadolu Efes - Zenit Saint Petersburg

21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas

21.05 Maccabi FOX Tel Aviv - ALBA Berlin

22.00 FC Barcelona - CSKA Moskova

22.00 Valencia Basket - Asvel Lyon-Villeurbanne

2 Ekim Cuma

20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos

20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız

21.30 Bayern Münih - EA7 Olimpia Milano

22.00 Baskonia - Real Madrid