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Euroleague'de 2020-2021 sezonu başlıyor! İşte ilk hafta fikstürü

Euroleague'de 2020-2021 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış karşılaşmasında temsilcimiz , Rus ekibi Zenit'le karşılaşacak. | Son dakika basketbol haberleri

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:17
THY Euroleague'de 2020-2021 sezonu başlıyor! İşte ilk hafta fikstürü

Euroleague'de heyecan yarın oynanacak 5 karşılaşma ile başlayacak. Sezonun açılış maçında , Rus ekibi Zenit'i ağırlayacak. Beko da evinde Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile mücadele edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise iki İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroelague'de ilk hafta programı şöyle:

Yarın
20.30 Anadolu Efes - Zenit
21.00 -
21.05 Maccabi FOX - ALBA
22.00 FC - CSKA
22.00 - Asvel Lyon-Villeurbanne

2 Ekim Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos
20.45 Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız
21.30 - EA7 Olimpia Milano
22.00 Baskonia - Real Madrid

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