Rusya ekibi Khimki'de forma giyen Alexey Shved, ASVEL'i 108-79 mağlup ettikleri karşılaşmada 37 verimlilik puanıyla oynayarak THY Euroleague'de 26. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Rusya ekibi Khimki'de forma giyen Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Shved, Khimki'nin sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 108-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 26. haftanın MVP'si unvanını elde etti.
Rus skorer, karşılaşmada 24 sayı, 13 asist, 1 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 7. kez bu unvana layık görüldü.
Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic ise takımının deplasmanda Almanya ekibi ALBA Berlin'i 99-86 yendiği müsabakada 35 verimlilik puanı elde etti ve MVP sıralamasında ikinci oldu.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 16:22
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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