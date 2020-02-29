Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved

Euroleague'de 26. haftanın 'si 'den Shved

Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved

ekibi 'de forma giyen , 'i 108-79 mağlup ettikleri karşılaşmada 37 verimlilik puanıyla oynayarak Euroleague'de 26. hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi.

ekibi 'de forma giyen , Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Shved, Khimki'nin sahasında temsilcisi 'i 108-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 26. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Rus skorer, karşılaşmada 24 sayı, 13 asist, 1 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 7. kez bu unvana layık görüldü.

'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic ise takımının deplasmanda ekibi ALBA 'i 99-86 yendiği müsabakada 35 verimlilik puanı elde etti ve MVP sıralamasında ikinci oldu.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 16:22
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Euroleague'de 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN