Anadolu Efes Almanya deplasmanında - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes'in rakibi Bayern!

deplasmanında

Anadolu Efes Almanya deplasmanında

Takımı, 25. hafta maçında yarın deplasmanda 'nın ekibine konuk olacak. 'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen , 21 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmaya çalışacak.

ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor. İki ekip arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı.

AVRUPA'DA 683. MAÇ
Anadolu Efes, Bayern Münih karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 683. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 682 müsabakada 385 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 'nde ise çıktığı 434 maçın 228'ini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip, Bayern Münih ile Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 3 maçı da kazandı.

ERGİN ATAMAN VE ALEC PETERS'IN GÖRÜŞLERİ
Anadolu Efes Takımı, Avrupa Ligi 25. hafta maçında yarın deplasmanda 'nın Bayern Münih ekibine konuk olacak. 'da oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Bayern Münih'in sahasında sert basketbol oynadığını dile getirerek, "Avrupa Ligi'nde play off'a yükselmeyi garantilemiş olsak da liderliğimizi normal sezonun sonuna taşımamız için kazanmak istediğimiz bir maç. Bu karşılaşmada sakat oyuncularımız ve milli takımda bulunan ve Tolga Geçim'i kullanamayacak olmamız bizi alışılmışın dışında bir oyun planına itebilir. Oyun disiplinini mutlaka koruyup, savunma direncimizi yüksek tutmalıyız. Tüm eksiklerimize rağmen yine kazanmak için kadrodaki oyuncularımın üst düzeyde mücadele edeceğine eminim." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı basketbolcu Alec Peters ise Avrupa Ligi'nde tüm maçların zor olduğunu anlatarak, "Bu maçta enerjiyle sert oynamak ve isabetli şut atmak çok önemli olacak. Basketbol için güzel bir ortam olacak. Rakibimizde tüm oyuncuların çok iyi oynadığı maçlar olabilir. Bu yüzden dikkatli olmalıyız ve güçlerinin farkında olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 20.02.2020
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