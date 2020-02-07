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07 Şubat 2020, Cuma
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fırtınası

Anadolu Efes fırtınası

'ı son çeyrekte yıkan temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde 9'u üst üste olmak üzere 21'inci zaferini elde etti. , 16'sı son çeyrekte 25 sayı üretti.

AvrupaLigi'nde 'i tutabilene aşkolsun... 24. hafta mücadelesinde Litvanya temsilcisi 'ı ağırlayan temsilcimiz, hayli zorlandığı maçı, son çeyrekte 'le çevirip kazandı: 96-91. Bu sonuçla Anadolu Efes, 9'u üst üste olmak üzere 21. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Seyircisi önünde ilk çeyreği 20-19 ve devreyi 43-40) geride kapatan Efes, final periyoduna da 65-63 mağlup girdi. Shane Larkin'in ateşlediği lacivert beyazlılar, son çeyrekte 33-26'lık seri yakaladı ve karşılaşmayı kazandı. Son çeyrekte 16, toplamda ise 25 sayı kaydeden Anadolu Larkin, galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmada 19 isabetli 3'lük atan Zalgiris, bu sezon 'de en çok 3'lük atan ekip oldu.

  1. 7.2.2020
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