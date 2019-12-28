THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic
İspanya ekibi Valencia'da forma giyen Karadağlı basketbolcu Bojan Dubljevic, THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dubljevic, Valencia'nın deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu uzatmada 100-98 yendiği mücadelede 42 verimlilik puanıyla oynayarak 16. haftanın MVP'si unvanını elde etti.
Karadağlı pivot, karşılaşmada 30 sayı, 12 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyerek kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.
MVP sıralamasında Fenerbahçe Beko'dan Fransız Nando De Colo 37 verimlilik puanıyla ikinci, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibinden ABD'li Billy Baron 34 verimlilik puanıyla üçüncü oldu.
- 28.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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