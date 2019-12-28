THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
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THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın 'si Valencia'dan Dubljevic

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın MVP'si Valencia'dan Dubljevic

İspanya ekibi Valencia'da forma giyen Karadağlı basketbolcu , THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta maçlarının en değerli oyuncusu () seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dubljevic, Valencia'nın deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu uzatmada 100-98 yendiği mücadelede 42 verimlilik puanıyla oynayarak 16. haftanın 'si unvanını elde etti.

Karadağlı pivot, karşılaşmada 30 sayı, 12 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyerek kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

MVP sıralamasında Fenerbahçe Beko'dan Fransız 37 verimlilik puanıyla ikinci, Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibinden ABD'li 34 verimlilik puanıyla üçüncü oldu.

  1. 28.12.2019
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