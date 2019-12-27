Fenerbahçe Beko - Valencia | CANLI - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler THY EuroLeague Haberleri Fenerbahçe Beko - Valencia | CANLI

- | CANLI

Fenerbahçe Beko - Valencia | CANLI

'nin 16. haftasında temsilcimiz , İspanyol ekibi 'yı konuk ediyor. Turnuvada oynadığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan sarı lacıvertliler çıktığı 15 maçta 5 galibiyet alabildi. Valencia ise 6 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. 20.45'te başlayan karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

'nde temsilcimiz , 'yı konuk ediyor. 20.45'te başlayan karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Luigi Lamonica, Elias Koromilas, Saulius Racys hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO-VALENCIA

1. PERİYOT SONA ERDİ: 24-22

2. PERİYOT OYNANIYOR: 40-32

MAÇTAN NOTLAR

Son 5 sezonda 'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı. Deneyimli başantrenör yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'NİN 525. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.

  1. 27.12.2019
  2. Güncelleme: 27.12.2019 21:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Beko - Valencia | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN