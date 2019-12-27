Fenerbahçe Beko - Valencia | CANLI
THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Valencia'yı konuk ediyor. Turnuvada oynadığı son 3 maçtan yenilgiyle ayrılan sarı lacıvertliler çıktığı 15 maçta 5 galibiyet alabildi. Valencia ise 6 galibiyetle 12. sırada bulunuyor. 20.45'te başlayan karşılaşmayı fotomac.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Valencia'yı konuk ediyor. 20.45'te başlayan karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Luigi Lamonica, Elias Koromilas, Saulius Racys hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.
CANLI SKOR
FENERBAHÇE BEKO-VALENCIA
1. PERİYOT SONA ERDİ: 24-22
2. PERİYOT OYNANIYOR: 40-32
MAÇTAN NOTLAR
Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı. Deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'NİN 525. MAÇI
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkıyor.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.
- 27.12.2019
- Güncelleme: 27.12.2019 21:20
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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