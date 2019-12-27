Fenerbahçe Beko - Valencia | CANLI

THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Valencia'yı konuk ediyor. 20.45'te başlayan karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Luigi Lamonica, Elias Koromilas, Saulius Racys hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

CANLI SKOR

FENERBAHÇE BEKO-VALENCIA

1. PERİYOT SONA ERDİ: 24-22

2. PERİYOT OYNANIYOR: 40-32

MAÇTAN NOTLAR

Son 5 sezonda Dörtlü Final'e kaldığı THY Avrupa Ligi'ne bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 15 maçta 5 galibiyet, 10 yenilgi yaşadı. Deneyimli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 15. sırada giriyor.

FENERBAHÇE'NİN 525. MAÇI

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 525. maçına Valencia karşısında çıkıyor.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 524 karşılaşmada 300 galibiyet elde etti, 224 yenilgi yaşadı. Avrupa Ligi'nde ise 322 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 189 galibiyet alırken, 133 kez de mağlup oldu.