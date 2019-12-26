MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 99 - 79 Maccabi FOX
Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Temsilcimiz seyircisi önünde rakibini 99-79 mağlup etmeyi başardı.
THY Euroelague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 99-79'luk skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmaya iki takım da hücumda isabetsiz sayılarla başladı. Konuk ekip Maccabi ilk 4 dakikayı Wilbekin'in üst üste bulduğu sayılarla 9-5 önde geçti. Efes'te Larkin ve Simon'un devreye girip üst üste bulduğu 3'lüklerle maç denge geldi (13-13). Son dakikalarda Simon ve Micic ile basketler bulan lacivert-beyazlılar periyodu 23-19 üstün tamamladı.
İkinci periyoda Anadolu Efes savunmada kötü başladı. Hücumda daha çok pota altını tercih eden Maccabi Cohan ve Bryant'ın sayıları ile periyodun bitimine 4 dakika 8 saniye kala öne geçti (34-36). Daha sonra benchten gelen Beaubois ile üst üste 3'lükler bulan Efes skoru tekrar lehine çevirdi (40-36). İsrail ekibi Zoosman ile son saniyede 3'lük bulsa da Efes devreye 48-41 önde girdi.
Üçüncü periyotta hücumda iyi başlayan Anadolu Efes, Micic, Simon ve Beaubois'in bulduğu basketlerle farkı 22'ye çıkardı (68-46). İsrail temsilcisi Tyler Dorsey ile farkı eritmeye çalışsa da Pleiss ile pota altından basketler bulan Efes periyodu 80-58 üstün tamamladı.
Son periyoda Bryant ve Cohen'in sayılarıyla başlayan Maccabi skoru 80-63'e getirdi. İsrail temsilcisinin geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes parkeden 99-79'luk skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.
Müsabakanın en skoreri Efes'te 23 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken, Maccabi de ise Jake Cohen 15 sayı ile takıma katkı verdi.
MOERMAN FORMASINA KAVUŞTU
Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman 4 ay sonra parkelere döndü. Ağustos ayında Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Moerman, daha sonra ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu. 31 yaşındaki oyuncu, Maccabi maçının ilk çeyreğinin son dakikalarında oyuna dahil oldu. Taraftar oyuna giren Moerman'a büyük destekte bulundu.
Öte yandan karşılaşmayı Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan da takip etti. Arda bir önceki CSKA Moskova müsabakasında da tribündeki yerini almıştı. Taraftarlar Arda'ya yoğun ilgi gösterdi.
- 26.12.2019
- Güncelleme: 26.12.2019 22:32
- Ozan Tufan sosyal medya yorumlarını okudu! Roberto Carlos ve Pogba...
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor
- Beşiktaş'ı şoke eden haber! Yıldız isim ayrılıyor
- Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Premier Lig'den! Bedavaya geliyor
- Fenerbahçe'nin yeni sol beki Gattuso'dan! Napoli'nin yıldızı kiralanıyor
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 99 - 79 Maccabi FOX haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.