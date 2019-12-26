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26 Aralık 2019, Perşembe
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MAÇ SONUCU | 99 - 79

MAÇ SONUCU | Anadolu Efes 99 - 79 Maccabi FOX

EuroLeague 16. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz seyircisi önünde rakibini 99-79 mağlup etmeyi başardı.

THY Euroelague'in 16. haftasında , Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği ekibi Tel Aviv'i 99-79'luk skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmaya iki takım da hücumda isabetsiz sayılarla başladı. Konuk ekip Maccabi ilk 4 dakikayı Wilbekin'in üst üste bulduğu sayılarla 9-5 önde geçti. Efes'te Larkin ve Simon'un devreye girip üst üste bulduğu 3'lüklerle maç denge geldi (13-13). Son dakikalarda Simon ve Micic ile basketler bulan lacivert-beyazlılar periyodu 23-19 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Anadolu Efes savunmada kötü başladı. Hücumda daha çok pota altını tercih eden Maccabi Cohan ve Bryant'ın sayıları ile periyodun bitimine 4 dakika 8 saniye kala öne geçti (34-36). Daha sonra benchten gelen Beaubois ile üst üste 3'lükler bulan Efes skoru tekrar lehine çevirdi (40-36). İsrail ekibi Zoosman ile son saniyede 3'lük bulsa da Efes devreye 48-41 önde girdi.

Üçüncü periyotta hücumda iyi başlayan Anadolu Efes, Micic, Simon ve Beaubois'in bulduğu basketlerle farkı 22'ye çıkardı (68-46). İsrail temsilcisi Tyler Dorsey ile farkı eritmeye çalışsa da Pleiss ile pota altından basketler bulan Efes periyodu 80-58 üstün tamamladı.

Son periyoda Bryant ve Cohen'in sayılarıyla başlayan Maccabi skoru 80-63'e getirdi. İsrail temsilcisinin geri dönmesine izin vermeyen Anadolu Efes parkeden 99-79'luk skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Efes 13. galibiyetini elde ederken, Maccabi ise 5. mağlubiyetini aldı.

Müsabakanın en skoreri Efes'te 23 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken, Maccabi de ise Jake Cohen 15 sayı ile takıma katkı verdi.

MOERMAN FORMASINA KAVUŞTU

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Adrien Moerman 4 ay sonra parkelere döndü. Ağustos ayında Fransa Milli Takımı'nda sakatlanan Moerman, daha sonra ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu. 31 yaşındaki oyuncu, Maccabi maçının ilk çeyreğinin son dakikalarında oyuna dahil oldu. Taraftar oyuna giren Moerman'a büyük destekte bulundu.

Öte yandan karşılaşmayı Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan da takip etti. Arda bir önceki müsabakasında da tribündeki yerini almıştı. Taraftarlar Arda'ya yoğun ilgi gösterdi.

  1. 26.12.2019
  2. Güncelleme: 26.12.2019 22:32
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