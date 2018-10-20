Anadolu Efes, deplasmanda Rusya temsilcisi Khimki'yi devirdi – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    , deplasmanda temsilcisi Khimki'yi devirdi

    <a href="/index/anadolu-efes?id=7a645871-ed28-4b7f-b95d-6f3c94193fae" class="" rel="tag">Anadolu Efes</a>, deplasmanda <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a> temsilcisi Khimki'yi devirdi

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde , deplasmanda temsilcisi Khimki'yi 85-84 yendi.

    Ligin 3. haftasında Mytishchi Arena'da oynanan mücadeleye iyi başlayan ev sahibi Khimki, ilk çeyreği 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta iyi savunma yapan , devreye 45-37 önde girdi.

    Üçüncü çeyreği 67-55 önde geçen konuk ekip , karşılaşmayı da 85-84 kazandı.

    , ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Khimki ise 3 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamadı.

    Anadolu Efes, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de 'yi ağırlayacak.

    1. 19.10.2018 22:58
    2. Güncelleme: 20.10.2018 01:42
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