Real Madrid'in potada bileği bükülmüyor – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'in potada bileği bükülmüyor

    Real Madrid'in potada bileği bükülmüyor

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından , ve yoluna kayıpsız devam etti.

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu hafta içi takımlar ikişer maç oynadı.

    , üçüncü maçında konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris takımını ikinci yarıdaki performansıyla 82-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

    Son şampiyon İspanyol temsilcisi , aynı ülkeden Baskonia'yı 97-79 yendi. Tüm maçlarını kazanan eflatun-beyazlılar, attığı sayının fazla olmasıyla haftayı lider kapatırken, Fenerbahçe averajla ikinci sırada bulunuyor.

    Rusya ekibi ise sahasında 'e 79-75 üstünlük kurarak galibiyet serisini sürdürdü ve averajla üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonda ikinci yenilgisini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise haftayı averajla 11. sırada tamamladı.

    Bu sezon iddialı bir kadro kuran , Rusya'da kritik bir galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, Khimki'yi kaptan 'ın bitime 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketiyle 85-84 yendi ve ligdeki ikinci galibiyetini alarak averajla 6. basamağa yerleşti.

    Sonuçlar
    CSKA Moskova (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 79-75

    Buducnost VOLI (Karadağ) - Maccabi FOX (İsrail): 68-78

    Panathinaikos OPAP (Yunanistan) - (İspanya): 102-87

    Barcelona Lassa (İspanya) - (Almanya): 83-73

    Khimki (Rusya) - Anadolu Efes: 84-85

    Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe: 75-82

    Olympiakos (Yunanistan) - AX (İtalya): 75-99

    Real Madrid (İspanya) - Baskonia (İspanya): 97-79

    Puan durumu

    Takım O G M AS YS Av. P
    1. Real Madrid 3 3 0 297 257 40 6
    2. Fenerbahçe 3 3 0 272 232 40 6
    3. CSKA Moskova 3 3 0 263 236 27 6
    4. AX Armani Exchange Olimpia Milan 3 2 1 266 237 29 5
    5. Panathinaikos OPAP 3 2 1 270 251 19 5
    6. Anadolu Efes 3 2 1 254 248 6 5
    7. Olympiakos 3 2 1 247 245 2 5
    8. Maccabi FOX 3 1 2 248 246 2 4
    9. Zalgiris 3 1 2 247 248 -1 4
    10. Barcelona Lassa 3 1 2 244 255 -11 4
    11. Darüşşafaka Tekfen 3 1 2 239 251 -12 4
    12. Baskonia 3 1 2 246 261 -15 4
    13. Bayern Münih 3 1 2 224 252 -28 4
    14. Herbalife Gran Canaria 3 1 2 246 285 -39 4
    15. Buducnost VOLI 3 0 3 202 231 -29 3
    16. Khimki 3 0 3 235 265 -30 3
    1. 20.10.2018 12:10
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