Real Madrid'in potada bileği bükülmüyor
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçlarının ardından Real Madrid, Fenerbahçe ve CSKA Moskova yoluna kayıpsız devam etti.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu hafta içi takımlar ikişer maç oynadı.
Fenerbahçe, üçüncü maçında konuk olduğu Litvanya'nın Zalgiris takımını ikinci yarıdaki performansıyla 82-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid, aynı ülkeden Baskonia'yı 97-79 yendi. Tüm maçlarını kazanan eflatun-beyazlılar, attığı sayının fazla olmasıyla haftayı lider kapatırken, Fenerbahçe averajla ikinci sırada bulunuyor.
Rusya ekibi CSKA Moskova ise sahasında Darüşşafaka Tekfen'e 79-75 üstünlük kurarak galibiyet serisini sürdürdü ve averajla üçüncü sırada yer aldı. Organizasyonda ikinci yenilgisini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise haftayı averajla 11. sırada tamamladı.
Bu sezon iddialı bir kadro kuran Anadolu Efes, Rusya'da kritik bir galibiyet elde etti. Lacivert-beyazlılar, Khimki'yi kaptan Doğuş Balbay'ın bitime 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketiyle 85-84 yendi ve ligdeki ikinci galibiyetini alarak averajla 6. basamağa yerleşti.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Darüşşafaka Tekfen: 79-75
Buducnost VOLI (Karadağ) - Maccabi FOX (İsrail): 68-78
Panathinaikos OPAP (Yunanistan) - Herbalife Gran Canaria (İspanya): 102-87
Barcelona Lassa (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 83-73
Khimki (Rusya) - Anadolu Efes: 84-85
Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe: 75-82
Olympiakos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 75-99
Real Madrid (İspanya) - Baskonia (İspanya): 97-79
Puan durumu
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|YS
|Av.
|P
|1. Real Madrid
|3
|3
|0
|297
|257
|40
|6
|2. Fenerbahçe
|3
|3
|0
|272
|232
|40
|6
|3. CSKA Moskova
|3
|3
|0
|263
|236
|27
|6
|4. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|3
|2
|1
|266
|237
|29
|5
|5. Panathinaikos OPAP
|3
|2
|1
|270
|251
|19
|5
|6. Anadolu Efes
|3
|2
|1
|254
|248
|6
|5
|7. Olympiakos
|3
|2
|1
|247
|245
|2
|5
|8. Maccabi FOX
|3
|1
|2
|248
|246
|2
|4
|9. Zalgiris
|3
|1
|2
|247
|248
|-1
|4
|10. Barcelona Lassa
|3
|1
|2
|244
|255
|-11
|4
|11. Darüşşafaka Tekfen
|3
|1
|2
|239
|251
|-12
|4
|12. Baskonia
|3
|1
|2
|246
|261
|-15
|4
|13. Bayern Münih
|3
|1
|2
|224
|252
|-28
|4
|14. Herbalife Gran Canaria
|3
|1
|2
|246
|285
|-39
|4
|15. Buducnost VOLI
|3
|0
|3
|202
|231
|-29
|3
|16. Khimki
|3
|0
|3
|235
|265
|-30
|3
- 20.10.2018 12:10
-
Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
-
Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
Real Madrid'in potada bileği bükülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.