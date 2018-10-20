THY Avrupa Ligi | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe: 75-82 – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    | - : 75-82

    <a href="/index/thy-avrupa-ligi?id=4c7779f5-e356-49e3-b388-09942feb8c24" class="" rel="tag">THY Avrupa Ligi</a> | <a href="/index/zalgiris-kaunas?id=19fdddeb-848c-46a8-8345-565f918447e5" class="" rel="tag">Zalgiris Kaunas</a> - <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>: 75-82

    ’ndeki temsilcimiz Litvanya’da geriye düştüğü maçta Zalgiris’i mağlup ederek, 3’te 3 yaptı.

    Zalgirio Arena'da 'yi ağırlayan Zalgiris, karşılaşmanın ilk periyotunu 25-18, devreyi ise 42-34 önde kapadı. Ev sahibi Zalgiris, üçüncü çeyreği de 57-53 önde geçmesine rağmen son periyotta daha iyi hücum yapan , karşılaşmayı 82-75 kazandı.

    Zalgiris'te 23 sayı kaydeden Wolters maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 20 sayıyla takımının en skoreri oldu.

    Lige 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam ederken, Zalgiris ise ikinci kez kaybetti.

    Fenerbahçe, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Anadolu Efes'in konuğu olacak.

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    Burger King milyonlarca basketbolseverin ilgiyle izlediği Euroleague'e sponsor oldu. "Ateş seni çağırıyor" sloganıyla bilinen Burger King, Euroleague ile 3 yıllık anlaşma yaptı.

    SALON: Zalgirio

    HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic

    ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, 23, 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis

    FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7,

    1'İNCİ PERİYOT: 25-18

    İLK YARI: 42-34

    3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

    1. 19.10.2018 23:00
    2. Güncelleme: 20.10.2018 01:42
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