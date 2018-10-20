Zalgirio Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayan Zalgiris, karşılaşmanın ilk periyotunu 25-18, devreyi ise 42-34 önde kapadı. Ev sahibi Zalgiris, üçüncü çeyreği de 57-53 önde geçmesine rağmen son periyotta daha iyi hücum yapan Fenerbahçe, karşılaşmayı 82-75 kazandı.

Zalgiris'te 23 sayı kaydeden Wolters maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 20 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam ederken, Zalgiris ise ikinci kez kaybetti.

Fenerbahçe, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Anadolu Efes'in konuğu olacak.



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SALON: Zalgirio



HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic



ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, Nate Wolters 23, Nate Wolters 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis



FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7, Melih Mahmutoğlu



1'İNCİ PERİYOT: 25-18



İLK YARI: 42-34



3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53