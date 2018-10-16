Fenerbahçe, Khimki'yi ağırlıyor – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    , 'yi ağırlıyor

    Fenerbahçe, Khimki'yi ağırlıyor

    Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında 'nın takımıyla karşılaşacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

    Tecrübeli başantrenör yönetimindeki sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Gran Canaria'yı 97-72 mağlup etmişti.

    Rus ekibi ise ilk hafta maçında sahasında 'ın ekibine 87-66 yenilmişti.

    Sezona 'nda 'e 65-62 mağlup olarak başlayan , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 2 karşılaşmada Beşiktaş Sompo Japan ve 'u mağlup etmeyi başardı.

    THY Avrupa Ligi'nde son dört yılda oynayan Fenerbahçe, 2017'de 'da düzenlenen bu organizasyonda kupayı müzesine götürmüştü.

    1. 16.10.2018 10:32
    2. Güncelleme: 16.10.2018 10:32
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