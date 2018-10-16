Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan pembe top ile başlayacak ve hava atışını oyuncu Özge Özpirinçci yapacak. Projeye destek olmak için salona pembe kıyafetleriyle gelecek kadın basketbolseverler, bilet ücreti ödemeyecek.

THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımını 90-71 yenerken, Zalgiris Kaunas ise evinde İspanya'nın Baskonia ekibine 87-79 mağlup oldu.



Avrupa'daki 623. maç

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa arenasındaki 623. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında şu ana dek oynadığı 622 karşılaşmada 341 galibiyet ve 281 yenilgi aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 375. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda şimdiye kadar yaptığı müsabakalarda 184 galibiyet ve 190 mağlubiyet yaşadı.

Anadolu Efes daha önce Zalgiris ile Avrupa kupalarında oynadığı 16 maçın 5'ini kazanırken, 11'ini kaybetti.



Ataman: "Zor bir maç olacak"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris'in güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Zalgiris çok saygı duyduğumuz bir takım. Geçtiğimiz yıldan beri iyi basketbol oynayan bir ekip. Ayrıca ilk maçı sahalarında kaybetmiş olmalarından dolayı bizim için daha büyük bir tehlike arz ediyorlar. Daha konsantre şekilde ve sert geleceklerdir. Özellikle uzun rotasyonu geçen yıl Dörtlü Final oynayan takımın aynısı, orada bir kayıp vermediler. Pota altında ciddi bir güçleri var. Ayrıca Milaknis gibi, Ulanovas gibi tecrübeli dış oyunculara sahipler. Zor bir maç olacak. Kazanmak için çaba sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu Adrien Moerman ise karşılaşmayla ilgili, "Maçın zorlu geçeceğini düşünüyorum. Zalgiris özellikle savunmada çok agresif bir takım. Bu maça elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Onların savunmasına karşı biz de hücumda agresif olmalıyız. Güzel bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.