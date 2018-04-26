Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde
Sarı-lacivertli basketbol takımı, THY Avrupa Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 3-1'le geçerek, üst üste 4. kez son 4 takım arasına kalmayı başaran 3. takım oldu. Fenerbahçe, dörtlü finalin ilk ayağında Zalgiris ile karşılaşacak
Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Obradovic, 17. kez çalıştırdığı takımları Dörtlü Final'e çıkardı - Sarı-lacivertli takım, son 4 sezondur oynadığı play-off serilerinde maç kaybetmedi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 3-1'le geçerek üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükseldi.
İstanbul'daki ilk 2 maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, İspanya'daki serinin 3. maçında salondan 88-83 yenik ayrılmıştı.
Seriyi 2-2'ye getirip final four biletini 5. maça taşımak isteyen Baskonia'yı deplasmnada 83-92 yenen Obradovic'in ekibi üst üste 4. kez adını son 4'e yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.
SLOUKAS REKOR KIRDI
Baskonia serisinde toplam 36 asiste ulaşan Kostas Sloukas, EuroLeague tarihinde bir play-off serisinde en çok asist yapan oyuncu oldu.
Fenerbahçe Doğuş üst üste dördüncü kez Final Four'da— Fotomaç (@fotomac) 26 Nisan 2018
Sarı-lacivertliler 18-20 Mayıs tarihlerinde Belgrad'da şampiyonluk için mücadele edecek! pic.twitter.com/7qAzMzoEwD
- 26.4.2018 23:48
- Güncelleme: 27.4.2018 00:39
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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