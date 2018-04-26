Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde

Fenerbahçe'nin tecrübeli başantrenörü Obradovic, 17. kez çalıştırdığı takımları Dörtlü Final'e çıkardı - Sarı-lacivertli takım, son 4 sezondur oynadığı play-off serilerinde maç kaybetmedi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 3-1'le geçerek üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükseldi.

İstanbul'daki ilk 2 maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, İspanya'daki serinin 3. maçında salondan 88-83 yenik ayrılmıştı.

Seriyi 2-2'ye getirip final four biletini 5. maça taşımak isteyen Baskonia'yı deplasmnada 83-92 yenen Obradovic'in ekibi üst üste 4. kez adını son 4'e yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.

SLOUKAS REKOR KIRDI

Baskonia serisinde toplam 36 asiste ulaşan Kostas Sloukas, EuroLeague tarihinde bir play-off serisinde en çok asist yapan oyuncu oldu.

