Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Doğuş, Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde

    Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de üst üste 4. kez dörtlü finalde

    Sarı-lacivertli basketbol takımı, Avrupa Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 3-1'le geçerek, üst üste 4. kez son 4 takım arasına kalmayı başaran 3. takım oldu. , dörtlü finalin ilk ayağında Zalgiris ile karşılaşacak

    'nin tecrübeli başantrenörü Obradovic, 17. kez çalıştırdığı takımları 'e çıkardı - Sarı-lacivertli takım, son 4 sezondur oynadığı play-off serilerinde maç kaybetmedi.

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi play-off turunda İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 3-1'le geçerek üst üste 4. kez Dörtlü Final'e yükseldi.

    'daki ilk 2 maçı 82-73 ve 95-89'luk skorlarla kazanan sarı-lacivertliler, 'daki serinin 3. maçında salondan 88-83 yenik ayrılmıştı.

    Seriyi 2-2'ye getirip final four biletini 5. maça taşımak isteyen Baskonia'yı deplasmnada 83-92 yenen Obradovic'in ekibi üst üste 4. kez adını son 4'e yazdırarak önemli bir başarıya imza attı.

    SLOUKAS REKOR KIRDI
    Baskonia serisinde toplam 36 asiste ulaşan Kostas Sloukas, EuroLeague tarihinde bir play-off serisinde en çok asist yapan oyuncu oldu.

    1. 26.4.2018 23:48
    2. Güncelleme: 27.4.2018 00:39
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