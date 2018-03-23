Fenerbahçe ilk 4'ü garantiledi

Başantrenör Zeljko Obradovic'in öğrencileri THY Euroleague'de bu sezonki 20. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Doğuş bu galibiyetle normal sezonu ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi ve play-off'ta saha avantajını elde etti. Kızılyıldız ise 17. yenilgisini aldı.



Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-17 üstün tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıda soyunma odasına da 40-31'lik skorla önde girdi. Üçüncü çeyreğin skoru ise 65-41 temsilcimiz lehineydi.









Belgrad'daki zafer gecesinde üç sayılık atışlarda 6 farklı oyuncudan 24'te 14 isabet bulan Fenerbahçe Doğuş'ta Ali Muhammed kaydettiği 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ali Muhammed 3 sayı çizgisinin gerisinden 10'da 7 isabetle oynadı.



Sarı-lacivertlilerde Nikola Kalinic 10, Marko Guduric ve Jan Vesely 9'ar, Ahmet Düverioğlu 8 sayıyla oynadı.



Kızılyıldız'ın en skorer ismi ise 18 sayı bulan Dejan Davidovac oldu.