Fenerbahçe ilk 4'ü garantiledi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ilk 4'ü garantiledi

    Fenerbahçe ilk 4'ü garantiledi

    Euroleague'de play-off'u daha önce garantileyen Doğuş, 28. hafta maçında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, 'dan 80-63'lük galibiyetle döndü.

    Başantrenör 'in öğrencileri Euroleague'de bu sezonki 20. galibiyetini elde etti. Doğuş bu galibiyetle normal sezonu ilk 4 sırada bitirmeyi garantiledi ve play-off'ta saha avantajını elde etti. Kızılyıldız ise 17. yenilgisini aldı.

    Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-17 üstün tamamlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk yarıda soyunma odasına da 40-31'lik skorla önde girdi. Üçüncü çeyreğin skoru ise 65-41 temsilcimiz lehineydi.



    Belgrad'daki zafer gecesinde üç sayılık atışlarda 6 farklı oyuncudan 24'te 14 isabet bulan Fenerbahçe Doğuş'ta kaydettiği 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ali Muhammed 3 sayı çizgisinin gerisinden 10'da 7 isabetle oynadı.

    Sarı-lacivertlilerde Nikola Kalinic 10, Marko Guduric ve Jan Vesely 9'ar, Ahmet Düverioğlu 8 sayıyla oynadı.

    Kızılyıldız'ın en skorer ismi ise 18 sayı bulan Dejan Davidovac oldu.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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