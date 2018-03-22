Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.
Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren Anadolu Efes, geride kalan 27 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 21 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetli Olympiakos ise 3. sırada bulunuyor.
İlk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Yunan temsilcisi 61-58 kazanmıştı.
AVRUPA KUPALARINDA 619. MAÇ
Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Avrupa kupalarındaki 619. karşılaşmasına çıkacak.
Avrupa kupalarında bugüne dek 618 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 279 yenilgi yaşadı.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 371. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 370 maçta 182 galibiyet alırken, 188 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:39
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Başarılı olmanın bedelini ödedim
Toplam 4
Yorum
kaansnn Senin orta sahandaki adamlar olmadan (Ndiaye Fernando Belhanda (iki maç yedekti) ) Terim başardı. Derbide sen olsan 5 yerdik !!!
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Fernando Muslera için Çin endişesi
Toplam 1
Yorum
MUSLERA YA ALTARNATİF ARANMALIDIR GS YA EN AZ MUSLERA AYARINDA BİR TÜRK KALECİ ALINMALIDIR. BU KALECİ MUSLERA İLE REKABET EDEBİLİR OLMALIDIR. İŞTE BU DURUMLAR İÇİN.
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Nerede o eski Kadıköy
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Taraftarlar sahada ki ruhsuz yan ve geri pas oyununu görmek istemedikleri için statta gitmiyorlar , bu kadar basit.
Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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