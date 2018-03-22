Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında – Fotomaç – 22 Mart 2018
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    22 Mart 2018, Perşembe
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    , deplasmanında

    Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanında

    , 'nin 28. haftasında yarın deplasmanda 'ın takımıyla karşılaşacak.

    Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak.

    Ligde normal sezonu ilk 8 içinde bitiren takımların yer alacağı play-off'a katılma şansını daha önce yitiren , geride kalan 27 maçta yaşadığı 6 galibiyet ve 21 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Organizasyonda 18 galibiyet ve 9 mağlubiyetli ise 3. sırada bulunuyor.

    İlk yarıda 'da oynanan karşılaşmayı Yunan temsilcisi 61-58 kazanmıştı.

    AVRUPA KUPALARINDA 619. MAÇ
    Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Avrupa kupalarındaki 619. karşılaşmasına çıkacak.

    Avrupa kupalarında bugüne dek 618 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 279 yenilgi yaşadı.

    Öte yandan, 'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 371. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 370 maçta 182 galibiyet alırken, 188 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:39
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