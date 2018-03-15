Fenerbahçe'nin konuğu CSKA – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    'nin konuğu CSKA

    Fenerbahçe'nin konuğu CSKA

    Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Rus ekibi 'yı ağırlayacak.

    Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

    Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten , 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.

    Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:38
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