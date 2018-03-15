Fenerbahçe'nin konuğu CSKA
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın Rus ekibi CSKA Moskova'yı ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Play-off etabına kalmayı garantileyen iki ekipten CSKA Moskova, 20 galibiyet ve 5 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Doğuş ise 18 galibiyet ve 7 yenilgiyle 3. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertli ekip, normal sezonun ilk yarısındaki müsabakada Rusya temsilcisini deplasmanda 95-93 yenmişti.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:38
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Anahtar orta saha
Toplam 1
Yorum
REAL FB Bu ikili hermacta beraber zaten!! Sanki yeni bir sey gibi!! HA HA HA
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'O sene bu sene!'
Toplam 9
Yorum
fatih terim önde bastırır mış ya. vallahi öyle bi hata yaparsa fb bu sefer 6 değil 7 lik yapar. bjk gibi acımazzz haberin ola. ermanın gazına gelm
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ÖZEL | Okay Yokuşlu Beşiktaş'a mı transfer oluyor?
Toplam 12
Yorum
fatih saha içindeki karakterinden anlamıştım. ve bjk ın en buyuk transferi olur. tb zor durumda yardımcı olmuş oluruz. şahane olur. come to bjk
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