Baba ile oğul gibiyiz – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Baba ile oğul gibiyiz

    Baba ile oğul gibiyiz

    F.Bahçe’nin ’li yıldızı Thompson, Obradovic’i anlattı: Müthiş bir bilgisi ve oyun zekası var. Onunla baba-oğul gibiyiz. Bize büyük değer katıyor...

    F.BAHÇE Doğuş'un sezon başında renklerine kattığı Jason Thompson, Obradovic'le yaşadığı deneyimin eşsiz olduğunu söyledi. 31 yaşındaki uzun forvet, "O, kariyerimde gördüğüm en sıra dışı coach. Müthiş bir bilgisi ve oyun okuma zekası var. Obradovic'ten çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Seçimlerini asla tartışamazsınız, sadece uygularsınız. Zaten bunun dışında bir seçeneğe de izin vermez" dedi.

    DIŞARIDA OLSA KAVGA EDERSİNİZ
    Obra'nın agresif yapısına değinen 'li basketbolcu, "Sahada size yaptıklarını bir başka biri size dışarıda yapsa, belki de o kişiyle kavga edersiniz. Ancak biz biliyoruz ki o böyle davranarak bizim ve takımın iyiliğini düşünüyor. Coach'la ilişkimiz baba-oğul ilişkisi gibi. Biz ona saygı gösteriyoruz, o da bize değer katıyor" ifadelerini kullandı.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:34
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