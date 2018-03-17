Baba ile oğul gibiyiz

F.BAHÇE Doğuş'un sezon başında renklerine kattığı Jason Thompson, Obradovic'le yaşadığı deneyimin eşsiz olduğunu söyledi. 31 yaşındaki uzun forvet, "O, kariyerimde gördüğüm en sıra dışı coach. Müthiş bir basketbol bilgisi ve oyun okuma zekası var. Obradovic'ten çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Seçimlerini asla tartışamazsınız, sadece uygularsınız. Zaten bunun dışında bir seçeneğe de izin vermez" dedi.

DIŞARIDA OLSA KAVGA EDERSİNİZ

Obra'nın agresif yapısına değinen ABD'li basketbolcu, "Sahada size yaptıklarını bir başka biri size dışarıda yapsa, belki de o kişiyle kavga edersiniz. Ancak biz biliyoruz ki o böyle davranarak bizim ve takımın iyiliğini düşünüyor. Coach'la ilişkimiz baba-oğul ilişkisi gibi. Biz ona saygı gösteriyoruz, o da bize değer katıyor" ifadelerini kullandı.