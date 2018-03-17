Baba ile oğul gibiyiz
F.Bahçe’nin ABD’li yıldızı Thompson, Obradovic’i anlattı: Müthiş bir basketbol bilgisi ve oyun zekası var. Onunla baba-oğul gibiyiz. Bize büyük değer katıyor...
F.BAHÇE Doğuş'un sezon başında renklerine kattığı Jason Thompson, Obradovic'le yaşadığı deneyimin eşsiz olduğunu söyledi. 31 yaşındaki uzun forvet, "O, kariyerimde gördüğüm en sıra dışı coach. Müthiş bir basketbol bilgisi ve oyun okuma zekası var. Obradovic'ten çok şey öğrendim, öğrenmeye de devam ediyorum. Seçimlerini asla tartışamazsınız, sadece uygularsınız. Zaten bunun dışında bir seçeneğe de izin vermez" dedi.
DIŞARIDA OLSA KAVGA EDERSİNİZ
Obra'nın agresif yapısına değinen ABD'li basketbolcu, "Sahada size yaptıklarını bir başka biri size dışarıda yapsa, belki de o kişiyle kavga edersiniz. Ancak biz biliyoruz ki o böyle davranarak bizim ve takımın iyiliğini düşünüyor. Coach'la ilişkimiz baba-oğul ilişkisi gibi. Biz ona saygı gösteriyoruz, o da bize değer katıyor" ifadelerini kullandı.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:34
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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