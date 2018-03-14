Efes, Bamberg deplasmanında – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Efes, Bamberg deplasmanında

    Efes, Bamberg deplasmanında

    Basketbol Takımı, Avrupa Ligi 26. hafta karşılaşmasında yarın 'nın takımına konuk olacak.

    Bamberg kentindeki Brose Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

    Ligde 6 galibiyet ve 19 yenilgiyle son sırada bulunan lacivert-beyazlıların play-off etabına yükselme şansı kalmazken, 9 galibiyet ve 16 yenilgisi bulunan ise 13. sırada yer alıyor.

    - Avrupa kupalarında 617. maç
    , Brose Bamberg karşısında Avrupa kupalarındaki 617. karşılaşmasını oynayacak.

    Avrupa kupalarında bugüne dek 616 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 277 yenilgi aldı.

    Öte yandan, Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 369. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 368 maçında 182 galibiyet ve 186 yenilgi yaşadı.

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:36
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