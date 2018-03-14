Efes, Bamberg deplasmanında
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta karşılaşmasında yarın Almanya'nın Brose Bamberg takımına konuk olacak.
Bamberg kentindeki Brose Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde 6 galibiyet ve 19 yenilgiyle son sırada bulunan lacivert-beyazlıların play-off etabına yükselme şansı kalmazken, 9 galibiyet ve 16 yenilgisi bulunan Brose Bamberg ise 13. sırada yer alıyor.
- Avrupa kupalarında 617. maç
Anadolu Efes, Brose Bamberg karşısında Avrupa kupalarındaki 617. karşılaşmasını oynayacak.
Avrupa kupalarında bugüne dek 616 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 277 yenilgi aldı.
Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 369. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 368 maçında 182 galibiyet ve 186 yenilgi yaşadı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:36
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 1
Yorum
Komik bu adam Nerdeyse 2 ayda açıklaması yoktu. Yine neyin peşinde bu komedi şahıs :)))))))Korkma çok atmayacaz
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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