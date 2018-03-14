THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Euroleague’de 26. hafta heyecanı

    THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı

    Euroleague’in 26. haftasında , deplasmanda Bamberg ile, ise evinde CSKA Moskova ile mücadele edecek.

    Euroleague'de 26. hafta heyecanı yarın ve 16 Mart Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Kızılyıldız, 'i ağırlayacak. , yarın Almanya deplasmanında Bamberg ile karşılaşacakken, ise Cuma günü evinde Rus temsilcisi CSKA Moskova ile mücadele edecek. Haftanın kapanış maçında ise - Panathinaikos karşılaşacak.

    THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:

    Yarın
    20.45 Kızılyıldız - Valencia Basket
    22.00 Brose Baskets Bamberg - Anadolu Efes
    22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa
    22.05 Maccabi FOX - Khimki Moskova
    22.45 Saski Baskonia -

    16 Mart Cuma
    20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova
    23.00 Unicaja Malaga - Panathinaikos
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:33
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