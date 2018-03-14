THY Euroleague’de 26. hafta heyecanı
THY Euroleague’in 26. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Brose Baskets Bamberg ile, Fenerbahçe Doğuş ise evinde CSKA Moskova ile mücadele edecek.
THY Euroleague'de 26. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.45 Kızılyıldız - Valencia Basket
22.00 Brose Baskets Bamberg - Anadolu Efes
22.00 Olympiakos - FC Barcelona Lassa
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Khimki Moskova
22.45 Saski Baskonia - Zalgiris Kaunas
16 Mart Cuma
20.45 Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova
23.00 Unicaja Malaga - Panathinaikos
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:33
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 1
Yorum
Komik bu adam Nerdeyse 2 ayda açıklaması yoktu. Yine neyin peşinde bu komedi şahıs :)))))))Korkma çok atmayacaz
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
baki yıllarca bedava oynadı.şimdi fenerin şampiyon olmaması ve içeriden karıştırılması lazım.hoş geldin paragöz.tüm kitaplarını ali koça imzala.
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Alex de Souza İstanbul'a geldi
Toplam 4
Yorum
Hoca Hosgeldin Alex.
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