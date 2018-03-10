Haftanın MVP'si Causeur
THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur, 25. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibinin konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 92-75 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Causeur, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 26 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Fransız forvet, 2 sayılık atışlarda 10'da 8, 3 sayılık atışlarda 4'te 2 ve serbest atışlarda da 6'da 4 ile oynadı.
Causeur'nun Arjantinli takım arkadaşı Facundo Campazzo ile İspanya temsilcisi Baskonia'da forma giyen Brezilyalı Marcelo Huertas, 28 verimlilik puanıyla haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını paylaştı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:12
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Haftanın MVP'si Causeur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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