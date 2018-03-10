Haftanın MVP'si Causeur – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Causeur

    Haftanın MVP'si Causeur

    THY Avrupa Ligi'nde forması giyen Fransız basketbolcu Fabien Causeur, 25. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibinin konuk ettiği 'ın Panathinaikos Superfoods takımını 92-75 yendiği maçta 29 verimlilik puanıyla oynayan Causeur, haftanın 'si unvanına layık görüldü.

    Mücadeleye yedek kulübesinde başlayarak 26 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu 26 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi. Fransız forvet, 2 sayılık atışlarda 10'da 8, 3 sayılık atışlarda 4'te 2 ve serbest atışlarda da 6'da 4 ile oynadı.

    Causeur'nun Arjantinli takım arkadaşı Facundo Campazzo ile temsilcisi Baskonia'da forma giyen Brezilyalı Marcelo Huertas, 28 verimlilik puanıyla haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını paylaştı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:12
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