THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sonuçları
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sona erdi.
Haftaya ikinci sırada giren Yunan ekibi Olympiakos, deplasmanda aynı ülkeden Panathinaikos Superfoods'u 87-85 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla lider CSKA Moskova'nın ardından play-off turuna yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.
THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, 24. haftada İspanya'nın Real Madrid takımına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 86-83 kazanarak 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş, 25. haftada karşılaşacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i mağlup etmesi durumunda play-off turuna çıkacak.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes ise İtalya deplasmanında AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 mağlup oldu ve son sırada kaldı.
SONUÇLAR
Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 90-74
Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya): 73-93
Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya): 86-70
AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 77-64
Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 87-77
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya): 80-76
Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan): 85-87
Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 83-86
PUAN DURUMU
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1. CSKA Moskova
|24
|19
|5
|2149
|1902
|247
|43
|2. Olympiakos
|24
|17
|7
|1794
|1756
|38
|41
|3. Fenerbahçe Doğuş
|24
|17
|7
|1894
|1766
|128
|41
|4. Zalgiris
|24
|15
|9
|1952
|1914
|38
|39
|5. Real Madrid
|24
|14
|10
|2032
|1881
|151
|38
|6. Khimki
|24
|14
|10
|1863
|1853
|10
|38
|7. Panathinaikos Superfoods
|24
|14
|10
|1840
|1831
|9
|38
|8. Maccabi FOX
|24
|12
|12
|1951
|2022
|-71
|36
|9. Baskonia
|24
|11
|13
|1971
|1933
|38
|35
|10. Unicaja Malaga
|24
|10
|14
|1852
|1903
|-51
|34
|11. Kızılyıldız MTS
|24
|10
|14
|1879
|1992
|-113
|34
|12. Valencia
|24
|9
|15
|1843
|1897
|-54
|33
|13. Brose Bamberg
|24
|9
|15
|1806
|1900
|-94
|33
|14. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|24
|8
|16
|1920
|2030
|-110
|32
|15. Barcelona Lassa
|24
|7
|17
|1921
|1941
|-20
|31
|16. Anadolu Efes
|24
|6
|18
|1842
|1988
|-146
|30
25. HAFTANIN PROGRAMI
8 Mart Perşembe:
20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail)
22.30 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
9 Mart Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Unicaja Malaga (İspanya)
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Doğuş
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)
23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:38
-
Fenerbahçe Doğuş Real Madrid'i devirdi
Toplam 1
Yorum
Tufan ayvalık Onlar kahraman onlar FENERİN TÜRKİYE nin yüz akı onlar dağılmış piyasada çekilmiş başkanımız aziz yıldırımın can simidi ama nafile
-
Fellaini transferinde flaş gelişme!
Toplam 6
Yorum
Bence Besiktasa Gerek Yok Bize 10 Numara lazim Tolgay,Medel,Atiba Var Bile
-
Quaresma, Fenerbahçe maçlarında sakin kalamıyor
Toplam 21
Yorum
Tufan ayvalık Bu adam sarı laciverti görünce kuduruyor saldırıyor araştırın soruşturun bir sebebi vardır tedavi edilsin iyi futbolcu piskopatlığı olmasa
THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.