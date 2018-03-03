THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sonuçları – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    THY 'nde 24. hafta sonuçları

    THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta sonuçları

    Basketbol THY 'nde 24. hafta sona erdi.

    Haftaya ikinci sırada giren Yunan ekibi , deplasmanda aynı ülkeden 'u 87-85 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla lider 'nın ardından play-off turuna yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu.

    THY 'nin son şampiyonu , 24. haftada 'nın takımına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 86-83 kazanarak 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş, 25. haftada karşılaşacağı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i mağlup etmesi durumunda play-off turuna çıkacak.

    Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ise deplasmanında AX 'a 77-64 mağlup oldu ve son sırada kaldı.

    SONUÇLAR
    Zalgiris (Litvanya) - (İspanya): 90-74

    Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (): 73-93

    (İspanya) - (): 86-70

    AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes: 77-64

    Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya): 87-77

    Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - (İspanya): 80-76

    Panathinaikos Superfoods () - Olympiakos (Yunanistan): 85-87

    Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş: 83-86

    PUAN DURUMU

    Takım O G M A Y Av. P
    1. CSKA Moskova 24 19 5 2149 1902 247 43
    2. Olympiakos 24 17 7 1794 1756 38 41
    3. Fenerbahçe Doğuş 24 17 7 1894 1766 128 41
    4. Zalgiris 24 15 9 1952 1914 38 39
    5. Real Madrid 24 14 10 2032 1881 151 38
    6. Khimki 24 14 10 1863 1853 10 38
    7. Panathinaikos Superfoods 24 14 10 1840 1831 9 38
    8. Maccabi FOX 24 12 12 1951 2022 -71 36
    9. Baskonia 24 11 13 1971 1933 38 35
    10. Unicaja Malaga 24 10 14 1852 1903 -51 34
    11. Kızılyıldız MTS 24 10 14 1879 1992 -113 34
    12. Valencia 24 9 15 1843 1897 -54 33
    13. Brose Bamberg 24 9 15 1806 1900 -94 33
    14. AX Armani Exchange Olimpia Milan 24 8 16 1920 2030 -110 32
    15. Barcelona Lassa 24 7 17 1921 1941 -20 31
    16. Anadolu Efes 24 6 18 1842 1988 -146 30

    25. HAFTANIN PROGRAMI

    8 Mart Perşembe:

    20.00 Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

    20.30 Anadolu Efes - Maccabi FOX (İsrail)

    22.30 Valencia (İspanya) - Baskonia (İspanya)

    23.00 Real Madrid (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

    9 Mart Cuma:

    20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Unicaja Malaga (İspanya)

    21.00 Zalgiris (Litvanya) - Fenerbahçe Doğuş

    22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Brose Bamberg (Almanya)

    23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan)

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:38
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