Haftanın MVP'si Shengelia
THY Avrupa Ligi'nde Baskonia forması giyen Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, 24. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibinin sahasında Rusya'nın Khimki takımını 87-77 yendiği maçta 28 verimlilik puanıyla oynayan Shengelia, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
Karşılaşmayı 15 sayı, 15 ribaunt, 3 asistle tamamlayan 26 yaşındaki Shengelia, 2 sayılık atışlarda 12'de 6 ve serbest atışlarda da 5'te 3 ile oynadı.
CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, deplasmanda Maccabi FOX'u 93-73 yendiği maçta topladığı 27 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu.
Khimki forması giyen ve Baskonia maçında 26 verimlilik puanı elde eden Anthony Gill ise MVP sıralamasında 3. basamakta yer aldı.
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:31
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
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