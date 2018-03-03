Haftanın MVP'si Shengelia – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Shengelia

    Haftanın MVP'si Shengelia

    THY Avrupa Ligi'nde Baskonia forması giyen Gürcü basketbolcu , 24. haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibinin sahasında 'nın takımını 87-77 yendiği maçta 28 verimlilik puanıyla oynayan Shengelia, haftanın 'si unvanına layık görüldü.

    Karşılaşmayı 15 sayı, 15 ribaunt, 3 asistle tamamlayan 26 yaşındaki Shengelia, 2 sayılık atışlarda 12'de 6 ve serbest atışlarda da 5'te 3 ile oynadı.

    CSKA Moskova'nın Fransız basketbolcusu Nando De Colo, deplasmanda Maccabi FOX'u 93-73 yendiği maçta topladığı 27 verimlilik puanıyla en değerli oyuncu sıralamasında ikinci oldu.

    Khimki forması giyen ve Baskonia maçında 26 verimlilik puanı elde eden Anthony Gill ise MVP sıralamasında 3. basamakta yer aldı.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:31
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