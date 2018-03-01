Fenerbahçe, İspanya deplasmanında – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    , deplasmanında

    Fenerbahçe, İspanya deplasmanında

    Doğuş Basketbol Takımı, THY 'nin 24. haftasında yarın deplasmanda 'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek.

    Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

    'nde geride kalan 23 haftalık periyodu 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle geçen Doğuş, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 14'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Real Madrid ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.

    İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid 79-77 kazanmıştı.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:48
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