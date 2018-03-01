Fenerbahçe, İspanya deplasmanında
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Madrid'deki Wizink Center'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde geride kalan 23 haftalık periyodu 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle geçen Fenerbahçe Doğuş, averajla üçüncü sırada yer alıyor. Oynadığı maçların 14'ünü kazanıp, 9'unu kaybeden Real Madrid ise averajla dördüncü sırada bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Real Madrid 79-77 kazanmıştı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:48
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Lens’in tapusunu aldılar
Toplam 7
Yorum
celal bu sene son 10 yılda yedıgımız kazıgın toplamı kadar transferde kazık yedık orman ıstıfa
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Yepyeni Fener
Toplam 4
Yorum
kartal Ya hoca elinde eljifELMAS gibi Alpre 5 basan bir oyuncun varken alper neyin nesi.Bu kadar mı kafan basmıyor.Yuh olsun.
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Lens’in tapusunu aldılar
Toplam 7
Yorum
wolverine82 inanmıyorum ya nasıl alırız.bu lense bu paraları veren yönetime diyorum ki kesin taliscayı alın o zaman yazık ya zamanında aboubakaralmadık
Fenerbahçe, İspanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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