THY Avrupa Ligi'nde 24.hafta heyecanı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    THY Avrupa Ligi'nde 24.hafta heyecanı

    THY Avrupa Ligi'nde 24.hafta heyecanı

    Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.

    Türk temsilcileri ve Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 24. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Son iki haftada kaybeden Anadolu Efes, Mediolanum Forum'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımına konuk olacak.

    Ligde son 8 haftada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda İspanya temsilcisi ile karşılaşacak. Son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, 2 Mart Cuma günü TSİ 23.00'te Wizink Center'da oynanacak.

    PROGRAM
    THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

    Yarın:

    21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

    22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)

    22.30 Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)

    22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes

    23.00 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)

    2 Mart Cuma:

    21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya)

    22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

    23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    THY Avrupa Ligi'nde 24.hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN