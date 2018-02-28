THY Avrupa Ligi'nde 24.hafta heyecanı

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 24. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Son iki haftada kaybeden Anadolu Efes, Mediolanum Forum'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımına konuk olacak.

Ligde son 8 haftada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, 2 Mart Cuma günü TSİ 23.00'te Wizink Center'da oynanacak.

PROGRAM

THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)

22.30 Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)

22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes

23.00 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)

2 Mart Cuma:

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya)

22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş