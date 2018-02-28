THY Avrupa Ligi'nde 24.hafta heyecanı
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 24. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 24. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Son iki haftada kaybeden Anadolu Efes, Mediolanum Forum'da yarın TSİ 22.45'te başlayacak mücadelede, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımına konuk olacak.
Ligde son 8 haftada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Doğuş ise deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak. Son şampiyon unvanına sahip sarı-lacivertliler ile Real Madrid arasındaki karşılaşma, 2 Mart Cuma günü TSİ 23.00'te Wizink Center'da oynanacak.
PROGRAM
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
21.00 Zalgiris (Litvanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - CSKA Moskova (Rusya)
22.30 Valencia (İspanya) - Brose Bamberg (Almanya)
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya) - Anadolu Efes
23.00 Baskonia (İspanya) - Khimki (Rusya)
2 Mart Cuma:
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Unicaja Malaga (İspanya)
22.15 Panathinaikos Superfoods (Yunanistan) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Fenerbahçe Doğuş
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:49
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Akhisar - G.Saray maçında çıkış tüneli karıştı!
Toplam 7
Yorum
nede olsa kankisi Okan denen şahıs nedense hep GS maçlarında inanılmaz sinirli ve hadsiz oluyor acaba neden? FB maçı öncesi manidar. Yoksa O da Emre gibi mi?
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Fatih Terim 2. yarıda neden hiç kulübeden çıkmadı?
Toplam 2
Yorum
F. HOCA BU SİNAN IN KULAĞINI ÇEKMELİSİN. İSTİKRAR F.HOCA GS ÇOK KÖTÜYDÜ. GS BU ŞEKİL OYNARSA KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLAMAZ. BELHANDA, GOLÜ ATMASINA RAĞMEN SİNAN, RODRİGES, ÇOK KÖTÜYDÜLER.
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Direnme zamanı
Toplam 9
Yorum
abdullah hahaha yeneceklermiş yine bi 3 atar göndeririz evinize
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