Haftanın MVP'si Dragic
Anadolu Efes'in Sloven oyuncusu Zoran Dragic, THY Avrupa Ligi'nde 17'nci haftanın en değerli oyuncusu oldu.
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes forması giyen Zoran Dragic, 17'nci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 104-95 yenen Anadolu Efes'te, 34 verimlilik puanı üreten 28 yaşındaki Sloven forvet, kariyerinde ikinci kez en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.
Karşılaşmayı 24 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla tamamlayan Dragic, iki sayılık atışlarda 4'te 4, üç sayılık atışlarda 3'te 3, serbest atışlarda ise 7'de 7 ile yüzde 100 isabet oranıyla oynayarak önemli bir başarıya imza attı.
Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods forması giyen Nick Calathes, takımının konuk ettiği İspanya'dan Barcelona Lassa'yı 84-75 mağlup ettiği maçta 31 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi ikinci basketbolcusu oldu. Yunan oyun kurucu, karşılaşmayı 17 sayı, 12 asist, 5 top çalma ve 4 ribauntla tamamladı.
Almanya'dan Brose Bamberg'in konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi FOX'a 90-88 kaybettiği maçta 20 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla 29 verimlilik puanı toplayan Sırp pivot Dejan Musli ise üçüncü sırada yer aldı.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:57
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
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