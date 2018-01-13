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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Haftanın 'si Dragic

    Haftanın <a href="/index/mvp?id=31cc0643-d856-4619-94b4-50782ea03e84" class="" rel="tag">MVP</a>'si Dragic

    'in Sloven oyuncusu , THY Avrupa Ligi'nde 17'nci haftanın en değerli oyuncusu oldu.

    THY Avrupa Ligi'nde forması giyen , 17'nci haftanın en değerli oyuncusu () seçildi.

    Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk ettiği Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS'yi 104-95 yenen 'te, 34 verimlilik puanı üreten 28 yaşındaki Sloven forvet, kariyerinde ikinci kez en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

    Karşılaşmayı 24 sayı, 4 asist ve 3 ribauntla tamamlayan Dragic, iki sayılık atışlarda 4'te 4, üç sayılık atışlarda 3'te 3, serbest atışlarda ise 7'de 7 ile yüzde 100 isabet oranıyla oynayarak önemli bir başarıya imza attı.

    Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods forması giyen Nick Calathes, takımının konuk ettiği İspanya'dan Barcelona Lassa'yı 84-75 mağlup ettiği maçta 31 verimlilik puanı toplayarak haftanın en iyi ikinci basketbolcusu oldu. Yunan oyun kurucu, karşılaşmayı 17 sayı, 12 asist, 5 top çalma ve 4 ribauntla tamamladı.

    Almanya'dan Brose Bamberg'in konuk olduğu İsrail ekibi Maccabi FOX'a 90-88 kaybettiği maçta 20 sayı, 7 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla 29 verimlilik puanı toplayan Sırp pivot Dejan Musli ise üçüncü sırada yer aldı.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:57
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