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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    CSKA liderliğini sürdürdü

    CSKA liderliğini sürdürdü

    Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları sonunda, Rus ekibi CSKA liderliğini sürdürdü.

    Geride kalan haftada 'un averajla önünde bulunan CSKA , Yunan ekibinin deplasmanda Baskonia'ya 86-54 yenilmesi sonrası, İtalya'nın AX Milan takımını rakip sahada 107-81 mağlup ederek zirvenin tek başına sahibi oldu.

    Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Doğuş, deplasmanda 'yı 80-67 yenerek 5. sıradaki yerini korurken, ise sahasında Kızılyıldız MTS'ye 104-95 üstünlük sağlayarak 15.'liğe yükseldi.

    Sonuçlar
    Panathinaikos Superfoods-Barcelona Lassa: 84-75

    Maccabi FOX-Brose Bamberg: 90-88

    AX Armani Exchange Olimpia Milan-CSKA Moskova: 81-107

    Valencia-Fenerbahçe Doğuş: 67-80

    Khimki-: 78-95

    Anadolu Efes-Kızılyıldız MTS: 104-95

    -: 79-77

    Baskonia-Olympiakos: 86-54

    Puan durumu

    Takım Maç G M A Y Puan
    1. CSKA Moskova 17 13 4 1505 1332 30
    2. Panathinaikos Superfoods 17 12 5 1339 1286 29
    3. Olympiakos 17 12 5 1242 1231 29
    4. Real Madrid 17 11 6 1445 1327 28
    5. Fenerbahçe Doguş 17 11 6 1330 1221 28
    6. Zalgiris Kaunas 17 11 6 1348 1344 28
    7. Maccabi FOX 17 9 8 1367 1394 26
    8. Khimki 17 9 8 1312 1356 26
    9. Baskonia 17 8 9 1379 1358 25
    10. Unicaja Malaga 17 7 10 1298 1357 24
    11. Kızılyıldız MTS 17 7 10 1319 1392 24
    12. Barcelona Lassa 17 6 11 1371 1340 23
    13. Brose Bamberg 17 6 11 1255 1353 23
    14. Valencia 17 5 12 1270 1321 22
    15. Anadolu Efes 17 5 12 1327 1394 22
    16. AX Armani Exchange Olimpia Milan 17 4 13 1315 1416 21

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:09
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