CSKA liderliğini sürdürdü
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları sonunda, Rus ekibi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.
Geride kalan haftada Olympiakos'un averajla önünde bulunan CSKA Moskova, Yunan ekibinin deplasmanda Baskonia'ya 86-54 yenilmesi sonrası, İtalya'nın AX Armani Exchange Olimpia Milan takımını rakip sahada 107-81 mağlup ederek zirvenin tek başına sahibi oldu.
Organizasyonda mücadele veren Türk ekiplerinden Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Valencia'yı 80-67 yenerek 5. sıradaki yerini korurken, Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız MTS'ye 104-95 üstünlük sağlayarak 15.'liğe yükseldi.
Sonuçlar
Panathinaikos Superfoods-Barcelona Lassa: 84-75
Maccabi FOX-Brose Bamberg: 90-88
AX Armani Exchange Olimpia Milan-CSKA Moskova: 81-107
Valencia-Fenerbahçe Doğuş: 67-80
Khimki-Real Madrid: 78-95
Anadolu Efes-Kızılyıldız MTS: 104-95
Zalgiris Kaunas-Unicaja Malaga: 79-77
Baskonia-Olympiakos: 86-54
Puan durumu
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. CSKA Moskova
|17
|13
|4
|1505
|1332
|30
|2. Panathinaikos Superfoods
|17
|12
|5
|1339
|1286
|29
|3. Olympiakos
|17
|12
|5
|1242
|1231
|29
|4. Real Madrid
|17
|11
|6
|1445
|1327
|28
|5. Fenerbahçe Doguş
|17
|11
|6
|1330
|1221
|28
|6. Zalgiris Kaunas
|17
|11
|6
|1348
|1344
|28
|7. Maccabi FOX
|17
|9
|8
|1367
|1394
|26
|8. Khimki
|17
|9
|8
|1312
|1356
|26
|9. Baskonia
|17
|8
|9
|1379
|1358
|25
|10. Unicaja Malaga
|17
|7
|10
|1298
|1357
|24
|11. Kızılyıldız MTS
|17
|7
|10
|1319
|1392
|24
|12. Barcelona Lassa
|17
|6
|11
|1371
|1340
|23
|13. Brose Bamberg
|17
|6
|11
|1255
|1353
|23
|14. Valencia
|17
|5
|12
|1270
|1321
|22
|15. Anadolu Efes
|17
|5
|12
|1327
|1394
|22
|16. AX Armani Exchange Olimpia Milan
|17
|4
|13
|1315
|1416
|21
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:09
-
Arda için son tur
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Biz GS'lılar Ardanın bu yaptığından sonra artık onunla ilgilenmiyoruz.Nereye giderse gitsin.Ama kendisinin bittiğini bilsin.
-
G.Saray'ı istiyorum
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Arda alınmadığına göre Emre şart oldu.Ancak mutlaka bir yolu bulunup bonservisi alınmalıdır.
-
Bu şartlarda transfer zor
Toplam 1
Yorum
Elazığlı Ver sturridge 20m pound başkan 10 sene kontrat yap.Mesuta yıllık 10 m euro sponsorlar el altından 20m euro versinler bu takım final oynar
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