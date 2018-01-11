Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Haber ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Anadolu Efes ligde 4 galibiyet, 12 mağlubiyetle 16. ve son sırada yer alırken Kızılyıldız MTS, 7 galibiyet, 9 yenilgiyle 11. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekip, bu mücadeleyle Avrupa kupalarındaki 608. maçına çıkacak. Anadolu Efes, geride kalan 607 maçta 337 galibiyet ve 270 yenilgi yaşadı.

- Kızılyıldız ile 10. randevu

Anadolu Efes bugüne kadar Kızılyıldız ile 9 kez karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar bu maçların 5'inden galibiyetle ayrılırken 4 mücadelede rakibine yenildi.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Sırbistan'da oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız MTS 100-81 kazandı.

Ligin 16. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımına deplasmanda 90-79 mağlup olurken Kızılyıldız MTS ise Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını evinde 77-65 yendi.

- Ataman: "Rövanşı almak istiyoruz"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçla ilgili yaptığı değerlendirmede "Belgrad'daki maçın rövanşını almak istiyoruz. Kızılyıldız MTS son haftalarda çok önemli deplasman galibiyetleri aldı ama biz de daha organize olmuş ve takımdaki roller yeni sistemde belirlenmiş olarak farklı bir yapı ile oynayacağız. Galibiyeti hedefliyoruz. Yeni oyuncumuz Toney Douglas'ı bu maçta oynatma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı takımda forma giyen Zoran Dragic ise şunları kaydetti:

"Zorlu bir mücadele olacak. Kızılyıldız fiziksel sertliğini ön plana çıkararak basketbol oynuyor. Buna yanıt vermeliyiz. Evimizde oynuyoruz ve umarım bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırız. Bu maçı kazanmamızın tek yolu çok iyi savunma yapmak."