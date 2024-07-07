Başkan Erdoğan millileri yalnız bırakmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi. Recep Tayyip Erdoğan, Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi, eşi Emine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, eski futbolcu Mesut Özil ve Hollanda Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte protokol tribününden takip ederek A Millilerimize moral verdi. Protokol tribününe gelişi sırasında taraftarlar, Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.
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