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Slovakya 1-1 Romanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takımda son 16 turuna adını yazdırmayı başardı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 20:54
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Slovakya 1-1 Romanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Slovakya 24. dakikada Ondrej Duda ile öne geçti. Romanya'da Razvan Marin 37. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.

Puanını 4 yapan Romanya averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Aynı puanı bulunan Slovakya ise en iyi üçüncüler kategorisinden üst tura yükselmeyi başardı.

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