Slovakya 1-1 Romanya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kaldı.
Maça hızlı başlayan Slovakya 24. dakikada Ondrej Duda ile öne geçti. Romanya'da Razvan Marin 37. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti.
Puanını 4 yapan Romanya averajla lider olarak son 16 turuna yükseldi.
Aynı puanı bulunan Slovakya ise en iyi üçüncüler kategorisinden üst tura yükselmeyi başardı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
🏆⚽️ GOL | Kucka'dan iyi orta, Duda'dan aynı güzellikte kafa vuruşu! Skorda denge bozuldu... pic.twitter.com/P8WGuX4e1S— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024
🏆⚽️ GOL | Romanya, Marin'in penaltıdan attığı golle skora denge getirdi! pic.twitter.com/hzwcOD3WnW— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024