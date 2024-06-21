EURO 2024: Polonya 1- 3 Avusturya | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Avusturya oldu.
Avusturya'nın gollerini Gernot, Baumgartner ve Arnautovic kaydetti.
Polonya'nın tek golü Piatek'ten geldi.
Bu sonucun ardından Avusturya puanını 3 yaptı.
Polonya ise puansız kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽GOL! Gernot Trauner savunmadan geldi golü attı! Avusturya golü erken buldu. pic.twitter.com/xYZSB0Nzwi— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024
⚽️GOL! Krzysztof Piatek! Polonya'nın beraberlik golü tanıdık bir isimden geldi! pic.twitter.com/J39eLSVwFq— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024
⚽️GOL! Baumgartner! Avusturya'dan hazırlanış olarak harika bir gol! pic.twitter.com/QtCZPrDGaG— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024
⚽️GOL! Avusturya, Arnautovic'in penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkarttı! pic.twitter.com/B4bgkL2ZNK— TRT Spor (@trtspor) June 21, 2024