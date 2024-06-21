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EURO 2024: Polonya 1- 3 Avusturya | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Polonya ile Avusturya kritik maçta karşı karşıya geldi. Avusturya rakibini 3-1 mağlup etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 18:53 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 21:41
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EURO 2024: Polonya 1- 3 Avusturya | MAÇ SONUCU - ÖZET

EURO 2024 E Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Avusturya oldu.

Avusturya'nın gollerini Gernot, Baumgartner ve Arnautovic kaydetti.

Polonya'nın tek golü Piatek'ten geldi.

Bu sonucun ardından Avusturya puanını 3 yaptı.

Polonya ise puansız kaldı.

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