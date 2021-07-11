İtalya İngiltere maçı golle başladı! Luke Shaw attı

EURO 2020'de final heyecanı yaşanıyor. İtalya ile İngiltere kupa için Wembley'de karşı karşıya geliyor.

Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan İngilizler, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı. Henüz ikinci dakikada Trippier'in asistiyle golle buluşan Luke Shaw, İngiltere'yi finalde İtalya karşısında 1-0 öne geçirdi.

İŞTE SHAW'UN GOL VURUŞU

EN ERKEN GOL OLDU!

Luke Shaw'ın İtalya İngiltere finalinde 2. dakikada attığı gol, Avrupa Şampiyonası'nda final maçında atılan en erken gol oldu.