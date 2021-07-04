İtalya çok başka

Avrupa Şampiyonası'nda İtalya kupanın en iyi oynayan ekibi. Roberto Mancini öncesinde kötü bir performans sergileyen Gök Maviler, deneyimli çalıştırıcı ile müthiş bir çıkış yakaladı. İtalya tam 32 maçtır kaybetmiyor ve yarı finale kadar yükseldi. Birçok otoriteye göre de İtalya önce İspanya'yı ardından da finaldeki rakibini devirerek şampiyonluğa ulaşacak. Bahis şirketleri de teknik direktör Roberto Mancini ve öğrencilerini favori gösteriyor.



'DAHA 2 MAÇIMIZ VAR'

İtalya'yı zaferden zafere taşıyan Roberto Mancini ise temkinli. Deneyimli çalıştırıcı "Belçika maçının son 10 dakikası haricinde yarı finali biz hak ettik. Çocuklar olağanüstü oynadı. Çok yorgun olduğumuz için son anlarda acı çektik. Şampiyonluğa 2 maç daha var. Zaferin tadını çıkardıktan sonra İspanya maçını düşüneceğiz. Daha gidecek yolumuz var" diye konuştu.



Mancini ve öğrencileri hırslarıyla da turnuvaya damgalarını vurmayı başardılar.