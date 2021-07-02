Haberler Euro 2020 Canlı skor | Belçika - İtalya CANLI (Belçika İtalya maçı canlı)

Canlı skor | Belçika - İtalya CANLI (Belçika İtalya maçı canlı)

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan sürüyor. Çeyrek final maçında Belçika ile İtalya karşı karşıya geliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelede kazanan taraf, yarı finalde İspanya'nın rakibi olacak. Belçika-İtalya maçının canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2021 Cuma 23:39
Canlı skor | Belçika - İtalya CANLI (Belçika İtalya maçı canlı)

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan dev maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

Belçika ile İtalya arasında oynanan mücadelede kazanan taraf, EURO 2020 yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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