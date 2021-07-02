EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan dev maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Belçika: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard, De Bruyne, Doku, Lukaku
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.
Belçika ile İtalya arasında oynanan mücadelede kazanan taraf, EURO 2020 yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.