Haberler Euro 2020 İngiltere Almanya maçı CANLI (EURO 2020 İngiltere - Almanya canlı skor)

İngiltere Almanya maçı CANLI (EURO 2020 İngiltere - Almanya canlı skor)

EURO 2020'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu maçlarının son gününde İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Wembley'de oynanan maç saat 19.00'da başladı. Dev mücadelede Danny Makkelie düdük çalıyor. İngiltere - Almanya maçının kazananı çeyrek finalde İsveç - Ukrayna eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İngiltere Almanya maçı canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 20:00
İngiltere Almanya maçı CANLI (EURO 2020 İngiltere - Almanya canlı skor)

EURO 2020 son 16 turu maçlarının son gününde İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Wembley'de oynanan maç saat TSİ 19.00'da başladı. Dev mücadelede Danny Makkelie düdük çalıyor.

İngiltere - Almanya maçının kazananı, çeyrek finalde İsveç - Ukrayna düellosunun galibiyle eşleşecek.

Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...



İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.

Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz.

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