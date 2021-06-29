İngiltere Almanya maçı CANLI (EURO 2020 İngiltere - Almanya canlı skor)

EURO 2020 son 16 turu maçlarının son gününde İngiltere ile Almanya kozlarını paylaşıyor. Wembley'de oynanan maç saat TSİ 19.00'da başladı. Dev mücadelede Danny Makkelie düdük çalıyor.
İngiltere - Almanya maçının kazananı, çeyrek finalde İsveç - Ukrayna düellosunun galibiyle eşleşecek.
Zorlu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Saka, Sterling, Kane.
Almanya: Neuer, Rüdiger, Ginter, Hummels, Gosens, Kimmich, Goretzka, Kroos, Müller, Werner, Havertz.